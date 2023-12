Com visitas nas casas, VISA intensifica ações contra dengue em Artur Nogueira

Prefeitura pede colaboração dos moradores, liberando vistoria de casas e estabelecimentos, pelos agentes devidamente identificados

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde (VISA), está intensificando as ações contra a dengue no município. Os Agentes de Combate a Endemias (ACE) estão indo de casa em casa, a fim de combater a proliferação do mosquito.

A VISA pede para que a população colabore com a ação, liberando a vistoria de casas e estabelecimentos pelos agentes devidamente identificados.

Milena Sia Perin, responsável técnica pela equipe de enfermagem, destaca que a gestão aumentou o número de agentes no município, devido à alta demanda. “Estamos empenhados em eliminar focos de dengue em todos os bairros, por isso, pedimos a colaboração dos moradores. Os profissionais estão todos os dias nas ruas, uniformizados e com crachás, para garantir um trabalho eficaz”, diz.

SINTOMAS E PREVENÇÃO

Os sintomas de dengue, chikungunya ou zika são semelhantes. Eles incluem febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais.

A orientação é para que a população procure a unidade ou serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.

A prevenção é a melhor forma de combater a doença. Evitar água parada, esvaziar garrafas, não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d’água são algumas iniciativas básicas para evitar a proliferação do vetor.

Todo local de água parada deve ser eliminado, pois é lá que o mosquito transmissor coloca os seus ovos.

*Com informações do Ministério da Saúde