Com voluntários, Sicredi Dexis arrecada 91 toneladas de alimentos

Um batalhão de mil voluntários teve uma missão nobre nas últimas semanas: arrecadar alimentos nas 113 agências da Sicredi Dexis localizadas no norte e noroeste do Paraná, centro e centro-leste paulista. Com isto, a campanha Árvore Solidária arrecadou 91 toneladas de alimentos, como arroz, feijão, óleo e panetone. Algumas agências arrecadaram também brinquedos, produtos de higiene e limpeza, conforme a necessidade das entidades sociais atendidas.

A arrecadação foi destinada a 220 entidades que atendem 4,6 mil pessoas. Uma delas foi o Sopão 180 graus. “Recebemos mais de 200 cestas que foram distribuídas para mais de 200 famílias. Isso nos fae muito bem, ajudamos as famílias e nos ajudamos também”, disse o presidente Paulo Roberto Sipol.

As doações vieram dos próprios colaboradores da cooperativa, associados e comunidade. A campanha começou em 2010 na agência de Paranavaí e se espalhou pelas agências.

Além de ajudar a comunidade, a Árvore Solidária vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), dos quais a Sicredi Dexis é signatária desde 2012.

Sobre a Sicredi Dexis

A Sicredi Dexis é uma cooperativa com 38 anos de história, possui 113 agências espalhadas por 110 municípios. É a maior cooperativa do sistema Sicredi, com 1,4 mil colaboradores e 400 mil associados, entre titulares, cotitulares e poupadores, que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Do total, 1,2 milhão de novas associações chegou nos últimos 12 meses — número que representa um crescimento de 14,6%. Por dia útil, uma média de 4,8 mil pessoas chegaram ao Sicredi no último ano. O aumento acompanha a expansão da instituição financeira cooperativa, que hoje está presente em todo o Brasil em mais de 1.800 municípios. Com 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.