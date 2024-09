Santa Casa vai realizar mais de mil cirurgias e consultas

Nessa nova parceria entre o hospital e a Secretaria da Saúde, algumas filas para cirurgias serão zeradas

A Prefeitura de Mogi Mirim e a Santa Casa acabam de assinar um novo convênio para a realização de mais de 385 cirurgias na especialidade de otorrinolaringologia e outras 783 consultas de avaliação cirúrgica naquele hospital o que, em alguns casos, vai “zerar” a fila de espera para alguns tipos de operação.

As consultas pré-operatórias para otorrinolaringologia devem começar já na próxima semana. Essas consultas vão avaliar o paciente antes das cirurgias. Para cobrir os custos com médicos, enfermeiros, exames e hospital, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, vai investir cerca de R$ 630 mil. Já em relação às consultas para cirurgias gerais, serão 783 vagas, em convênio entre a Secretaria da Saúde com o SUS (Sistema Único de Saúde).

A Prefeitura já contratou os exames pré-operatórios da Santa Casa a um custo de R$ 170 mil. Segundo Ana Paula Domingues Silva, coordenadora de avaliação e controle da Secretaria da Saúde, esse número de operações corresponde a 100% da demanda reprimida de pacientes que aguardam por avaliação na Central de Regulação. Para dar conta desse volume de cirurgias e consultas, a Santa Casa contratou mais dois especialistas, sendo um otorrinolaringologista e um cirurgião vascular.

PLANTÃO 24 HORAS

Paralelamente, o hospital também acaba de inaugurar outras duas salas de cirurgias, aumentando para seis o seu bloco operatório. Todas as salas estão equipadas com o que há de mais moderno em termos de equipamento. Também nos próximos dias, a Santa Casa dará início a segunda fase de reforma do bloco cirúrgico, com a renovação das salas 3 e 6, assim como dos corredores.

O administrador do hospital, Daniel de Carvalho Frugolli, informa que serão investidos R$ 500 mil e, além do bloco cirúrgico, também estão previstas obras de melhorias nos vestiários, salas de recuperação (pós-cirúrgica), sala de espera (pré-cirúrgica), sanitários, luzes de emergência, dentre outros.

Daniel revelou ainda que, a partir do dia 1º de Outubro, a Santa Casa passará a contar com um anestesista e um cirurgião, em plantão presencial de 24 horas, sete dias por semana, todos os dias do ano. “Por isso, também estamos melhorando a sala de descanso para esses profissionais”, acrescentou.