Combate à dengue é tema de reunião e Chácaras Alvorada terá Dia D para retirada de entulhos e verificação de quintais

Nesta segunda-feira, dia 17 de abril, o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, comandou uma reunião com secretários municipais e representantes do Comitê Municipal de Combate ao Aedes, a fim de discutir as ações que serão colocadas em prática para o combate à dengue. O aumento de casos de dengue tem preocupado a equipe da VE (Vigilância Epidemiológica) da Secretaria Municipal de Saúde.

Além de atualizar para os presentes o número de casos registrados no município, o secretário de Saúde reforçou, ao lado do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, a importância de todas as Secretarias Municipais contribuírem com o trabalho de prevenção e cuidado. “Foi uma reunião de planejamento para desenvolver ações de combate à dengue em nossa cidade. Os números são preocupantes e temos que unir forças para evitar que o município sofra uma epidemia da doença”, comentou o secretário.

Entre as ações, foi confirmado o Dia D de Combate à Dengue no dia 29 de abril nas Chácaras Alvorada, região que apresenta um número elevado de casos positivos. Depois, outras regiões também poderão receber as equipes de limpeza. “O mutirão será realizado nas ruas do bairro para recolher materiais sem uso que acumulem água e possam servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti. É sempre importante ressaltar que esse é um trabalho de todos”, ressaltou.

Cristiana Monteiro Ferraz, bióloga da Vigilância Epidemiológica, apresentou os números do último relatório de dengue. No ano passado, neste período, o município enfrentou epidemia da doença e encerrou 2022 com mais de 2,4 mil casos positivos. Até o momento, foram confirmados 191 casos, sendo que outros 134 pacientes estão no aguardo de resultado de exames. O total de notificações é de 1.263, sendo 938 negativos.

De acordo com a VE, há casos em praticamente todas as regiões, estando a situação um pouco mais tranquila na Zona Sul. A Chácaras Alvorada é a que registra maior número de casos: 36. O balanço ainda aponta crescimento de casos registrados pelas unidades de saúde do Ypê Pinheiro e Canaã: 20 cada. Na sequência, aparece o Guaçuano com outros 15 casos.

Cristiana voltou a pedir a contribuição de todos e a importância de cada um cuidar do seu espaço, seja em casa ou no trabalho. Isso porque, os agentes comunitários de Saúde seguem encontrando material descartado nos quintais, como garrafas e vasilhas plásticas, itens que acumulam água e serve de criadouro ao mosquito transmissor da dengue.

“A gente sempre pede que a população nos ajude nesse trabalho, que é uma rotina. Deem uma olhadinha nos quintais, pois nossa meta é mantê-los livres de qualquer tipo de objeto que acumule água. Essa mesma observação tem que ser feita também nos locais de trabalho. Não podemos dar mole. A vigilância tem que ser constante”, enfatizou Cristiana.

Data

O dia 29 de abril foi escolhido devido a uma ação realizada pela EPTV, que promove a Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. O objetivo é conscientizar a população sobre os riscos trazidos pelo mosquito, que transmite doenças graves como a dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus.

Todos os anos, Prefeituras e Secretarias de Saúde são incentivadas a desenvolverem ações simultâneas, em um único dia, de combate aos criadouros e à proliferação do mosquito. Esse dia é denominado “Dia D – Mutirão de combate ao Aedes”, acontecerá no dia 29 de abril.