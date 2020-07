Começa a construção do Atacadão em Mogi Mirim

Mais uma empresa se instala em Mogi Mirim. Começaram as obras da rede atacado e varejista Atacadão. Somente durante a execução dos serviços, cerca de 300 novos empregos serão gerados, de acordo com o gerente de obras, Carlos Bressan.

Na quinta-feira (9), o prefeito Carlos Nelson Bueno visitou o local que deverá contemplar 14.200 m² de área construída no final da avenida Pedro Botesi, ao lado da Havan. O cronograma prevê que as obras sejam concluídas até o final do ano.