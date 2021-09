COMEÇA APLICAÇÃO DA TERCEIRA DOSE PARA PESSOAS ACIMA DE 80 ANOS

A Sala de Vacinas da Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Coelho vai funcionar em horário estendido na sexta-feira (24), até as 20h e no sábado (25), até as 13h. Após receber mais doses, a Vigilância em Saúde (VISA), reforça a vacinação para todas as faixas etárias, incluindo a aplicação da terceira dose para pessoas acima de 80 anos.

Segundo a Diretora de Vigilância em Saúde, Marli Antunes Vieira dos Reis, “nós estamos aplicando a dose de reforço para aquelas pessoas que completaram o esquema vacinal, com as duas doses ou dose única, há mais de 6 meses e tem mais de 80 anos”.

Dados da secretaria saúde, registrados pelo site vacinaja.sp.gov.br apontam que a cidade já aplicou mais de 25 mil doses de vacina, entre primeiras, segundas e terceiras doses, além das doses únicas.

Serviço

Vacinação contra Covid-19

Sala de Vacinas

Rua 13 de maio 103

Sexta-feira (23) – até as 20h

Sábado (24) – 8h – 13h