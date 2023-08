Começa Hoje a Abertura do Campeonato de Futsal Amador em Holambra

Da Redação

Foto Divulgação

Venha torcer e se divertir com Abertura do Campeonato de Futsal Amador em Holambrao melhor do futsal local!

Preparem-se, amantes do esporte! Hoje à noite, o Ginásio Municipal de Holambra se tornará o palco de um emocionante evento esportivo que você não pode perder. A partir das 19h, venha prestigiar a abertura do Campeonato de Futsal Amador, e a melhor parte? A entrada é totalmente gratuita!

A emocionante partida de abertura traz um confronto imperdível entre Figueirense e Fênix. Ambas as equipes estão determinadas a começar o campeonato com o pé direito, e você não vai querer perder um minuto dessa ação!

Em seguida, é a vez de Jack Flores e Estrela Azul entrarem em quadra. Essas equipes prometem um jogo cheio de dribles incríveis e gols espetaculares. A rivalidade está no ar, e a torcida faz toda a diferença!

Para fechar a rodada, a equipe Tamo Junto enfrenta o time Bang Bang. Prepare-se para um duelo cheio de energia e entusiasmo, onde cada lance pode decidir o destino da partida.

Não perca esta oportunidade de vivenciar a paixão pelo futsal e apoiar nossos talentosos atletas locais. Traga sua família, convide seus amigos e junte-se a nós para uma noite de esporte e diversão!

Lembre-se, a entrada é gratuita, então traga sua energia positiva e sua torcida fervorosa para o Ginásio Municipal de Holambra a partir das 19h. Estaremos esperando por você para fazer deste evento um grande sucesso. Vamos juntos celebrar o esporte e a comunidade de Holambra!