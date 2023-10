Começa nesta sexta-feira, 6 de outubro, a 1ª edição da Festa das Tradições Nordestinas

É hoje! Começa nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, a 1ª edição da Festa das Tradições Nordestinas de Mogi Guaçu. O evento, que se estende até o domingo, dia 8 de outubro, acontece na Praça Antônio Giovani Lanzi, a Praça da Capela. A festa é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e tem como objetivo proporcionar para a população guaçuana um enriquecimento cultural do Nordeste com sua gastronomia, literatura, costumes e tradição.

A programação dos três dias desse final de semana de Festa está recheada. O DJ Kaká será o responsável por abrir a programação musical nos três dias de festa, sendo às 18h, 10h e meio-dia, respectivamente sexta, sábado e domingo. Outras atrações confirmadas são: os Trovadores Urbanos, Oficina de Forró Xote -Dança e Banda Forró Matutos, que marcarão presença no local para agitar o público com músicas do tema da festa.

Além dos músicos, o público encontrará um ambiente com atrações artísticas, uma praça de alimentação com comidas típicas nordestinas e variadas como, por exemplo, acarajé, baião de dois, sarapatel, cuscuz, buchada de bode, abará e tapioca. “A festa vai celebrar tradições que nos conectam com a região Nordeste, unindo comunidades e promovendo a diversidade cultural do nosso país. Venha se encantar com a cultura nordestina, desfrutar de boa música e fortalecer os laços culturais. Esta festa é para todos nós”, ressaltou o secretário da Cultura, André Sastri.

A Festa das Tradições Nordestinas está sendo promovida por meio da Lei nº 5.577, de 4 de março de 2022, sancionada pelo prefeito Rodrigo Falsetti e de autoria da vereadora Judite de Oliveira, que instituiu no calendário de comemorações da cidade o Dia Municipal do Nordestino, no dia 8 de outubro. Esta data homenageia a cultura nordestina e a diversidade folclórica típica da região Nordeste do Brasil.

Programação

Dia 6 de outubro

sexta-feira, a partir das 18h

18h: DJ Kaká

18h30: Oficina de Forró Xote e Baião “Dança”

19h30: Novena N.Sra.Rosário

20h30: Trovadores Urbanos

7 de outubro

sábado, a partir das 10h

10h00: DJ Kaká

10h15: Banda Sinfônica Luizinho Lanzi (caminhada do Lar)

14h: Oficina de Forró Xote “Dança”

16h30: Orquestra Vargem Grande do Sul

18h: Missa Festiva em honra de N.Sra.Rosário

19h: Rafael Vianna

21h: Banda Ó do Forró

8 de outubro

domingo, a partir do meio-dia

12h00: DJ Kaká

12h15: Coral Municipal

13h: Corporação Musical Marcos Vedovello

14h30: Banda Roberty Morais

16h30: Banda Forró Matutos

18h00: Oficina de Forró pé de serra “Dança”

18h: Missa

19h: Trio Virgulino