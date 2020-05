Começa pelo Murayama a nebulização programada para a zona Norte

Na noite de segunda-feira (27), as equipes da Vigilância em Saúde iniciaram mais uma operação de combate ao Aedes aegypti, na zona Norte, através da nebulização veicular. A ação começou pelo Jardim Murayama e deverá prosseguir até quarta-feira (29), englobando também a região dos bairros Jardim Paulista, Jardim Scomparim, Inocoop, sempre a partir das 19h.

Durante a aplicação do fumacê, a Secretaria de Saúde recomenda que os moradores mantenham portas e janelas abertas, mas cubram alimentos, filtros de água, roupas, bebedouros e aquários.

O alerta da Pasta é estendido aos idosos, crianças e pessoas alérgicas. É que elas devem permanecer em um cômodo fechado durante 30 minutos e os demais moradores dentro de casa. É aconselhável ninguém permanecer na rua.

De acordo com o último boletim divulgado na quinta-feira (23), o município chegou a 1.776 casos confirmados de contágio pela dengue e mais de 5 mil notificações. A região com a maior concentração de ocorrências é a zona Norte, com 935 casos.