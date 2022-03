COMEÇAM AMANHÃ AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 100 ANOS DA SEMANA DE ARTE MODERNA

Os 100 anos da Semana de Arte Moderna será comemorado em Jaguariúna a partir desta terça-feira, dia 29. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, preparou diversas atividades que irão espalhar muita cultura pela cidade.

O “Jaguariúna Desvairada” é gratuito e acontecerá em dois pontos da cidade até o dia 01 de abril.

A centenária Fazenda da Barra receberá os estudantes das escolas municipais que participarão da Ginkana Barra Modernista e poderão conferir, por exemplo, intervenções nas paredes, exposição de quadros e fotografias e mosaico de telas modernistas.

No local também será realizado um workshop especial em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna para os alunos do curso de Gastronomia da Escola das Artes e convidados.

As comemorações também acontecerão no Boulevard com diferentes oficinas de dança popular, literatura, maquiagem e apresentações de música e dança.