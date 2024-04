Começam as obras para a ampliação da ponte próxima a Praça Lyons

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Obras e Habitação Popular, iniciou a execução de uma das obras de mobilidade urbana mais aguardadas pela população nos últimos anos. Trata-se da duplicação da via sobre a ponte localizada na ligação entre as avenidas Adib Chaib e Ariovaldo da Silveira Franco, próxima a rotatória da Praça Lyons.

Nesta quinta-feira (4), o prefeito Paulo Silva e o secretário da Pasta, Paulo Roberto Tristão, compareceram no local para vistoriar a realização dos serviços. Na ocasião, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizava a poda de uma árvore, a fim de que os funcionários responsáveis pelos maquinários prosseguissem com a preparação do terreno às margens do córrego para a instalação da fundação da nova ponte, prevista para a próxima semana.

OBRA

O projeto elaborado por técnicos da Secretaria de Obras e Habitação Popular prevê a construção de mais uma ponte, no sentido centro-bairro. Após a finalização das obras, previstas para serem executadas em até oito meses, o acesso às faixas duplicadas será através da via marginal (atualmente uma via paralela a rotatória), com entrada a partir da avenida Adib Chaib, em direção a Mogi Guaçu e aos bairros da Zona Leste. Com isso, a rotatória da Praça Lyons será utilizada apenas pelos condutores que prosseguirão em direção a região do Tucura, na Zona Norte. Com investimentos de R$ 1,6 milhão – proveniente do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) –, os serviços serão efetuados pela empresa Terraplanagem São Lucas.

De acordo com o prefeito Paulo Silva, a iniciativa atende aos pleitos dos munícipes e tem por objetivo atenuar os congestionamentos de veículos no local. “A execução desta obra atende a muitos pedidos de intervenção feitos pela população. É uma importante conquista de mobilidade urbana, já que permitirá a fluidez do trânsito, especialmente nos horários de pico, quando ocorre engarrafamentos na via”, frisou o prefeito Paulo Silva.