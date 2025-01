Começam as obras para o asfaltamento de último trecho da Avenida Brasil sem acesso ao tráfego

A Prefeitura iniciou, na segunda-feira (13), os serviços para o asfaltamento do último trecho da Avenida Brasil sem acesso ao tráfego, no sentido bairro-centro. O percurso de quase 300 metros está localizado entre as ruas Biquinha do Conselho e Intendente Antônio Pereira Goulart.

“A Avenida Brasil é um corredor viário essencial para a mobilidade urbana de Mogi Mirim, pois viabiliza o direcionamento a diferentes regiões, como a Santa Cruz, Parque da Imprensa, ao Centro e outras importantes vias como as avenidas Santo Antônio e Adib Chaib. Estas obras são essenciais para o crescimento da cidade”, destacou o prefeito Paulo Silva.

Na prática, o projeto coordenado pela Secretaria de Obras prevê a pavimentação asfáltica, incluindo a instalação de guias e sarjetas, bocas de lobo e sinalização no solo, além da instalação de defensas metálicas à margem do córrego Santo Antônio.

Nesta quarta-feira (15), caminhões descarregaram materiais para o nivelamento da via, etapa inicial necessária para a implantação da estrutura viária. A previsão é que as obras sejam concluídas em até seis meses, com investimentos de cerca de R$ 1,3 milhão, proveniente do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento). Com isso, a Avenida Brasil estará pavimentada em toda a sua extensão.