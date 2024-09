Comercial é tetracampeão do Cinquentão

O time do Comercial F.C. sagrou-se campeão do 19º Campeonato de Futebol Municipal Cinquentão. Na final, o elenco venceu o Vila Dias F.C. por um 1 a 0, no último domingo, 22 de setembro, no Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista. Com esta conquista, a equipe, é, tetracampeã da competição com os títulos conquistados nos anos de 2022, 2023 e 2024 e 2018, além de um vice-campeonato em 2019.

Os dois times entraram em campo decididos a levar o título de 2024. No entanto, a partida terminou com apenas um gol anotado pelo elenco vencedor aos 14 minutos do primeiro tempo pelo jogador José Alexandre Leotério. Além do título, o Comercial ganhou ainda os prêmios de artilheiro do campeonato com José Alexandre Leotério (13 gols) e o de goleiro menos vazado com o jogador Pio, que levou somente dois gois durante a temporada.

A competição foi organizada e realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). “O evento foi muito bom, ocorrendo tudo dentro do esperado. Durante toda a competição as torcidas compareceram e apoiaram seus times e isso é muito positivo para atletas e organização”, comentou o secretário de Esporte, Paulo César Moreira.

Classificação final

1º) Comercial F.C. (campeão)

2º Vila Dias F.C. (vice-campeão)

3º) Nacional F.C.

4º) E.C. Ypê Pinheiro

5º) Família Camarões F.C.

6º) C.E. Capelinha

7º) G.E. Taguaçu

8º) Paulista F.C.

9º) A.A. Alvorada

10º) CFK

11º) E.C. Bandeirante