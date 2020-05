Comesp de Amparo lamenta o falecimento de colaborador do Bem Bolado

O Comesp – Conselho Municipal de Esportes de Amparo lamentou o falecimento do colaborador do projeto Bem Bolado, Luis Alexandre Roberto – o Xande.

“Xande era muito atuante no esporte de Amparo e região. Infelizmente, perdemos um amigo e batalhador do esporte da cidade. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos do Bem Bolado”, ressaltou o secretário de Esportes de Amparo, Marcelo Craveiro.

O projeto Bem Bolado, atende centenas de crianças de Amparo, em especial na região do Jardim Brasil. A equipe tem participado de competições municipais de base e do Varziano e possui representatividade no Conselho. Xande faleceu no último dia 24.