Comitês PCJ promovem “Encontro de Perdas de Água”

Evento será no dia 22 de agosto na Unicamp, em Campinas, sobre a metodologia de Balanço Hídrico da IWA (International Water Association)

Com o objetivo de apresentar experiências bem-sucedidas no combate às perdas do sistema de abastecimento de água, a Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA) dos Comitês PCJ realizará o “Encontro de Perdas de Água – Metodologia de Balanço Hídrico da IWA”. O evento acontecerá no dia 22/08/24 (quinta-feira), das 9h30 às 12h, na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e conta com o apoio da Agência das Bacias PCJ. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet (mais informações abaixo).

Reduzir as perdas na distribuição de água é uma preocupação crítica para as empresas de saneamento em todo o Brasil. Atualmente, a média nacional de perdas de água nos sistemas de abastecimento atinge alarmantes 40%. O coordenador da CT-SA, Mateus Arantes, explica que o objetivo do evento é apresentar casos bem-sucedidos nesta área e ressalta a importância da atividade.

“A ideia é trazer a todos conhecimentos acerca do balanço hídrico, que é uma ferramenta de suma importância na gestão de perdas dos sistemas de distribuição de água e que muitos dos nossos municípios e prestadores de serviços em saneamento negligenciam. O tema vem ao encontro do foco deste ano da Câmara Técnica de Saneamento, que vem tratando de um novo documento de referência para combate a perdas”, ressalta Arantes.

A coordenadora adjunta da CT-SA e do GT (Grupo de Trabalho) Ações de Combate a Perdas de Água, Patrícia Calegari, também destaca a importância do evento. “A gestão de perdas de água tem sido um tema de grande foco na CT-SA. Este ano, retomamos com um grupo técnico especializado em perdas para desenvolver um documento atualizado, com o objetivo de orientar os municípios da bacia e aumentar a eficiência dos investimentos. O evento visa compartilhar conhecimentos sobre um tópico amplamente debatido e essencial na gestão de perdas: o Balanço Hídrico”, declara Patrícia.

Além dos membros da CT-SA, o público-alvo da atividade é formado por estudantes, profissionais ligados ao setor de saneamento e demais interessados. O evento contará com a palestra do professor Gesner Oliveira, com o tema “A importância do Balanço Hídrico no combate às Perdas do sistema de abastecimento de água”. Serão abordados temas como o balanço hídrico nos moldes da IWA (International Water Association), com discussões sobre vantagens e dificuldades para obtenção de dados, especialmente em municípios com baixa disponibilidade de informações, onde é necessário iniciar um modelo próprio para estas situações.

O evento é gratuito. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo link: https://bit.ly/Inscricao_CT-SA2024. O encontro ocorrerá de forma presencial na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas (FECFAU/UNICAMP), Sala CA114 – 1º andar. Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a coordenação da CT-SA pelo e-mail: ctsa@comites.baciaspcj.org.br

"Encontro de Perdas de Água – Metodologia de Balanço Hídrico da IWA" – Comitês PCJ

DATA: 22/08/2024

HORÁRIO: 9h30 às 12h

LOCAL: Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas (FECFAU/UNICAMP) – Sala CA114 – 1º andar

ENDEREÇO: R. Saturnino de Brito, 224 – Cidade Universitária, Campinas (SP).

INSCRIÇÃO GRATUITA: https://bit.ly/Inscricao_CT-SA2024

REALIZAÇÃO: Comitês PCJ

ORGANIZAÇÃO: Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA)

APOIO: Agência das Bacias PCJ

PROGRAMAÇÃO:

9h30 – Abertura

9h50 – Palestra: "A importância do Balanço Hídrico no combate às Perdas do sistema de abastecimento de água", com o doutor Gesner Oliveira. Oliveira é professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo. Obteve seu PhD em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). É mestre em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e bacharel pela USP. Sócio da GO Associados, foi presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp – 2007-2011) e presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade – 1996 – 2000).

10h40 – Debate com os participantes

12h00 – Encerramento