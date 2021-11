Comitiva de Mogi Mirim esteve na cidade para conhecer serviço prestado pelo CREM

Na tarde desta quinta-feira, 4, a Secretária de Promoção Social Regina Ramil Marella e técnicos do CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher) receberam a visita de uma comitiva de Mogi Mirim composta por Cristina Pulz, Secretária de Assistência Social, Elaine Cristina Navarro, Coordenadora da Patrulha Maria da Penha e presidente do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), e Sônia Modena, vereadora presidente da Câmara de Mogi Mirim. O principal objetivo das visitantes foi de conhecer melhor o trabalho desenvolvido e como foi o processo de implantação desse serviço em Itapira. “Mogi Mirim pretende criar um serviço semelhante no próximo ano e nós pudemos contribuir falando sobre o processo de implantação do nosso, a operacionalização, os recursos e a nossa experiência nesses meses de trabalho”, comentou Regina Ramil. Da equipe do CREM estiveram presentes a Educadora Social Cristina Motta, a Psicóloga Roseli Maria Silva, a estagiária de psicologia Marílhia Gabriela da Silva e a assistente administrativa Adelaide Macedo de Souza.