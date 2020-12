Comitiva de vereadores de Mogi Guaçu conquista R$ 1 milhão para Saúde do município

Na última quarta-feira, 02, uma comitiva de vereadores, liderada pelo vereador

Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania), esteve em

São Paulo em audiências junto ao SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as

Micros e Pequenas Empresas, Palácio dos Bandeirantes (Governo do Estado) e

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Com agenda positiva na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a

comitiva de vereadores conquistou, através de emenda impositiva, o montante

de R$ 1 milhão, viabilizado pelo deputado Altair Morais (PRB), para atender

ações e serviços na área da Saúde. Esse encontro foi intermediado pelo exdeputado federal Guilherme Campos (PSD).

Em visita ao SEBRAE, a comitiva foi recepcionada pelo Diretor Administrativo e

Financeiro da entidade, José Eduardo Martelli, e lá conheceram os programas e

projetos para o ano de 2021, onde reivindicaram apoio e investimentos em prol

da capacitação de famílias de baixa renda.

Em visita ao Palácio dos Bandeirantes, os vereadores foram recebidos pelo

Chefe de Gabinete da Casa Civil do Governo, Carlos Takahasghi.

A comitiva reuniu vereadores que irão compor a nova Legislatura da Câmara

Municipal de Mogi Guaçu, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Essas reuniões

tiveram como objetivo o estreitamento de relações e aproximação entre os

membros do Legislativo guaçuano e as autoridades do Estado.