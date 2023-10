Comitiva do Caldas Country Festival se reúne com governador de Goiás

Ronaldo Caiado recebe equipe da Diverti, organizadora da 16ª edição do megaevento sertanejo

A comitiva do Caldas Country Festival visitou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e fortalecendo ainda mais a parceria com a administração estadual para a 16ª edição do festival mais quente do Brasil, confirmada para os dias 1º a 4 de novembro em Caldas Novas (GO).

Participou do encontro, realizado na sede do governo de Goiás na última quarta-feira (4), parte da equipe organizadora do megaevento sertanejo, liderada por Péricles Douglas, sócio da Diverti.

“Fomos recebidos pelo governador do Estado, Ronaldo Caiado, para contar um pouco mais sobre a edição de 2023 que prepara grandes surpresas, mantendo toda a segurança e o conforto já vistos na edição de 2022. Esse diálogo nos fez entender ainda mais o quanto o festival é importante no estado, como em todo o país, e estamos gratos pela receptividade e carinho dedicado ao Caldas Country Festival”, comemora Péricles Douglas.

O governador agradeceu o convite e destacou a relevância do Caldas Country Festival para o estado de Goiás e o entretenimento brasileiro.

“Muito obrigado. Vejam vocês, esta festa que é famosa, tradicional, que vem gente do Brasil todo. Estou acabando de receber aqui do grupo Diverti este convite para nós estarmos lá. Vocês sabem que nós somos apaixonados por uma música sertaneja, por essa cultura própria nossa. Eu tenho certeza de que vocês vão fazer uma festa maravilhosa. Espero poder estar lá com vocês!”, declarou Ronaldo Caiado.

Confira o line-up do Caldas Country Festival 2023:

Quarta, 1°/11: esquenta

Guilherme & Benuto

Netto DJ

Quinta, 2/11: pré-festa

Luan Pereira

Malifoo

Vini & Bisioli

Sexta, 3/11:

Bruno & Marrone

Ana Castela

Maiara & Maraisa

Hugo & Guilherme

Claudia Leitte (trio)

Sábado, 4/11:

Jorge & Mateus

Gustavo Mioto

Zé Neto & Cristiano

Pedro Sampaio

Edson e Hudson + Milionário

Banda Eva (trio)