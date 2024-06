COMO COMPLEMENTO À AMPLIAÇÃO DA ETA, SAAE INAUGURA REFORMA DO PRÉDIO OPERACIONAL

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim realizou na manhã desta quinta-feira (27), a solenidade de inauguração da reforma do prédio operacional da ETA (Estação de Tratamento de Água), que fica no Residencial do Bosque. O investimento de pouco mais de R$ 1,3 milhão, custeado com recursos próprios da autarquia, contempla um ambiente adequado para a continuidade do trabalho essencial de desenvolvimento do município e de bem-estar de toda a população mogimiriana.

O prédio conta agora com uma sala de operação e controle, de onde é possível monitorar todo sistema de captação, tratamento e abastecimento por meio da telemetria; o laboratório de análises ganhou um novo espaço para os testes que são realizados diariamente, atestando a qualidade da água dentro dos padrões legais; escritórios administrativos mais amplos e adequados para o trabalho; e um auditório equipado para receber estudantes que poderão desenvolver atividades de educação ambiental e servir também para treinamentos e aperfeiçoamento dos servidores.

A inauguração complementa a ampliação da ETA, já que com o aumento na produção de água para 520 litros por segundo, houve a necessidade de adequação das instalações operacionais e administrativas.

Na solenidade, o presidente do Saae, Paulo Tarso de Souza, destacou que a reforma do prédio, assim como outras obras, serve para dar condições de produtividade e eficiência exigidas com a ampliação da capacidade de produção.

“É um conjunto de serviços e melhorias que trazem modernização à ETA”, disse Tarso, destacando a reorganização do sistema elétrico, a construção do novo reservatório de água tratada de 5 milhões de litros, a automação da estação, o tratamento do lodo que forma com a lavagem dos filtros; e a futura instalação da usina de energia fotovoltaica, que reduzirá em até 70% as despesas com energia elétrica.

O prefeito Paulo Silva recordou a evolução da ETA, desde a sua inauguração, em 1973, passando pelas melhorias realizadas ao longo desses 50 anos da unidade. “E hoje vejo essa maravilha, garantindo água pelos próximos 30, 50 anos. É avanço tecnológico, isso aqui é tecnologia pura, temos que acompanhar o mundo moderno”, ressaltou.

Após o descerramento da fita comemorativa da reforma do prédio operacional da ETA, os presentes foram até o auditório, onde acompanharam a exibição de um vídeo institucional que marca as obras de melhoria do prédio e a ampliação do sistema de tratamento de água. Por fim, acompanhados de Paulo Tarso, os visitantes conheceram as melhorias aplicadas ao prédio operacional e as demais instalações da estação.

Além de Paulo Silva e Paulo Tarso, a solenidade contou ainda com as presenças de toda diretoria do Saae, bem como de servidores da autarquia, além de secretários municipais, vereadores e demais convidados.