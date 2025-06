COMO FUNCIONA A PERÍCIA MÉDICA DO INSS? DICAS PARA SE PREPARAR

A perícia médica do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é uma etapa fundamental para quem precisa solicitar benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou BPC-Benefício de Prestação Continuada (também conhecido popularmente como LOAS). Esse processo é essencial para comprovar a incapacidade temporária ou permanente do segurado para o trabalho.

Entenda como a perícia funciona e descobrir dicas práticas para se preparar da melhor forma possível.

O QUE É A PERÍCIA MÉDICA DO INSS?

A perícia médica é uma avaliação feita por médicos peritos do INSS, com o objetivo de analisar o estado de saúde do segurado e verificar se ele tem direito ao benefício solicitado. A análise é técnica e considera laudos, exames e a avaliação presencial.

A perícia pode ser feita:

Presencialmente em uma agência do INSS: no dia e hora agendado.

Domiciliar ou hospitalar: se o segurado não puder se deslocar até a agência.

O médico perito verifica, entre outros pontos:

Se a doença impede o segurado de trabalhar.

Se a incapacidade é temporária ou permanente.

O tempo necessário para recuperação.

A relação entre o problema de saúde e a atividade profissional.

COMO FUNCIONA O AGENDAMENTO DA PERÍCIA?

O agendamento pode ser feito:

Pelo site www.meuinss.gov.br ou app “Meu INSS” através do celular.

Pela Central Telefônica nº 135 que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Na hora do agendamento, você precisa informar seus dados pessoais, selecionar o serviço “Benefício por Incapacidade” e escolher a agência e data disponíveis.

O QUE LEVAR NO DIA DA PERÍCIA?

A documentação correta é essencial. Separe:

Documento de identidade com foto (RG, CNH, etc.).

Carteira de trabalho, contracheques e outros documentos que comprove que está trabalhando.

Todos os exames médicos, laudos, atestados e relatórios atualizados.

Receitas de medicamentos e histórico de tratamentos.

Caso seja um acidente de trabalho, também a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Quanto mais completa e organizada estiver sua documentação, mais fácil será comprovar sua situação.

DICAS PARA SE PREPARAR PARA A PERÍCIA:

Organize seus documentos

Deixe tudo separado e em ordem cronológica, facilitando o entendimento do perito.

Atualize seus laudos e exames

Leve documentos recentes (preferencialmente com menos de 90 dias).

Seja objetivo

Explique com clareza ao perito seus sintomas, limitações e dificuldades no trabalho.

Mostre comprometimento com o tratamento

Levar receitas médicas, comprovantes de consultas e exames mostra que você está buscando se recuperar.

Seja sincero

Não exagere nem omita informações. O perito é treinado para identificar inconsistências.

Vestimenta adequada

Não tente simular mais gravidade com roupas rasgadas ou comportamento forçado. Também não precisa se produzir como se fosse para uma festa. Seja você mesmo.

Atenção ao horário

Chegue com pelo menos 30 minutos de antecedência. Atrasos podem levar ao cancelamento da perícia.

O Que Fazer se a Perícia For Negada?

Se o INSS negar o benefício, o caminho é ingressar com ação judicial.

É recomendável ter apoio de um advogado especialista em Direito Previdenciário.

Conclusão:

A perícia médica do INSS é um passo crucial para a concessão de benefícios por incapacidade. Estar preparado e bem documentado maiores serão suas chances de sucesso. Lembre-se de agir com transparência e buscar ajuda especializada se necessário.