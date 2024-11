Como proteger a saúde da fumaça e melhorar a qualidade do ar em tempos de seca

(Créditos: iStock/ Vladdeep)

Com a combinação de queimadas e baixa umidade, manter o ar limpo dentro de casa é essencial para a saúde respiratória

Nos últimos meses, a combinação de queimadas e longos períodos de estiagem trouxe desafios à saúde respiratória da população. A fumaça das queimadas se espalha pelas cidades, e a baixa umidade relativa do ar agrava ainda mais a situação.

Esse cenário afeta principalmente quem vive em áreas urbanas, onde a poluição e a concentração de partículas tóxicas no ar se tornam mais intensas. Mas, do ponto de vista micro, vale pensar o que podemos fazer para melhorar a qualidade do ar em casa.

Hidratação e proteção

Antes de qualquer coisa, é importante manter-se hidratado. Beber água regularmente também ajuda a proteger as vias respiratórias e facilita o funcionamento do organismo em ambientes secos. Além disso, é recomendado usar soluções salinas ou soro fisiológico para umedecer as narinas, evitando o ressecamento, que pode causar irritação e até mesmo sangramentos.

Outro ponto fundamental é manter as janelas fechadas em dias de grande concentração de fumaça. Embora seja importante ventilar a casa em condições normais, nesses períodos, o ar externo pode estar carregado de poluentes, fuligem e partículas nocivas à saúde. A orientação é abrir as janelas apenas em horários de menor intensidade de poluição, geralmente nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde.

Aposte em métodos simples para umidificar o ambiente

Durante a seca, é essencial elevar a umidade do ar dentro de casa. Alguns métodos simples podem ajudar. Colocar bacias com água espalhadas pela casa, especialmente nos quartos, é uma forma eficiente de aumentar a umidade relativa do ar. Outra prática comum é utilizar toalhas molhadas penduradas próximas à cama ou nas cadeiras, o que pode trazer um alívio imediato, sobretudo durante a noite.

Plantas também são ótimas aliadas para melhorar a qualidade do ar. Algumas espécies, como a espada-de-são-jorge e o lírio-da-paz, ajudam a filtrar poluentes e contribuem para aumentar a umidade do ambiente. Além de melhorar a qualidade do ar, as plantas trazem uma sensação de frescor ao espaço, o que é especialmente benéfico nos dias mais secos.

Tecnologia a favor da saúde

Quando o clima está severamente seco e a qualidade do ar está comprometida pela fumaça, contar com o auxílio de equipamentos tecnológicos pode ser uma solução eficiente. O uso de umidificadores de ar é recomendado, mas é importante seguir as orientações de uso corretas, como higienizar o aparelho regularmente e trocar a água diariamente, evitando a proliferação de fungos e bactérias.

Outro aparelho que pode ser um aliado importante é o purificador de ar elétrico, que melhora em até 99% a qualidade do ar, filtrando partículas nocivas, como poeira, fumaça e poluentes. Além disso, alguns modelos têm a função de aumentar a umidade do ambiente, proporcionando um alívio significativo em dias de baixa umidade.

Essa tecnologia é especialmente útil em regiões afetadas por queimadas, onde a concentração de partículas no ar é alta e os riscos para a saúde respiratória são maiores.

Prevenção é a melhor saída

Em tempos de seca e queimadas, a prevenção é sempre o melhor caminho. Para além de ações dentro de casa, é essencial que as autoridades tomem medidas para evitar queimadas e reduzir a emissão de poluentes, protegendo a saúde da população em longo prazo.

Enquanto isso, adotar práticas simples, como manter o ambiente interno mais úmido e purificado, pode fazer toda a diferença para a saúde e o bem-estar durante esses períodos de adversidade climática.