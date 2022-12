COMO REAPROVEITAR AS SOBRAS DA CEIA?

Nutricionista ensina 3 receitas simples, fáceis de preparar e que

evitam o desperdício de alimentos

A ceia de Natal e os festejos de ano novo costumam encher a mesa dos

brasileiros. Depois que as refeições terminam, é comum sobrar comida.

Mas o que fazer com esses alimentos para que eles continuem saborosos,

tenham um novo visual e não haja desperdícios?

Para reaproveitar as sobras, Janaiara Moreira Sebold Berbel – que é a

coordenadora adjunta do curso de Nutrição do Centro Universitário

Integrado de Campo Mourão – elaborou três receitas simples de fazer

e que vão dar “cara nova” a essas comidas.

“O reaproveitamento dos alimentos é algo importante, pois evita

desperdícios e contribui positivamente para o orçamento doméstico.

Quem aproveita o período em família também pode construir boas

memórias afetivas tendo a cozinha como ambiente principal”, explica

Janaiara.

1) Arroz de Forno com Sobras de Pernil Assado

Ingredientes

500 gramas de arroz (que sobrou da ceia)

1 cebola

2 dentes de alho picadinho

1 tomate

150 gramas de milho verde

½ maço de cebolinha

½ copo de requeijão

½ caixinha de creme de leite

300 gramas de pernil (que sobrou da ceia)

200 gramas de queijo mussarela ralado

Sal à gosto

20 ml de azeite de oliva

Modo de Preparo

Em uma panela refogue a cebola e o alho no azeite de oliva. Acrescente o

tomate, o milho verde e o pernil picado em pedacinhos.

Em uma travessa misture o refogado ao arroz e adicione o requeijão, o

creme de leite e a cebolinha picadinha. Misture tudo. Em seguida,

misture e polvilhe o queijo mussarela e leve ao forno. Em cerca de 20

minutos estará pronto. Sirva quente e bom apetite.

Tempo de Preparo = de 20 a 40 minutos

Rendimento = 8 porções

Nível = fácil

2) Arroz com Lentilha

Ingredientes

500 gramas de arroz (sobra da ceia)

200 gramas de lentilha (sobra da ceia)

1 cebola

3 dentes de alho

½ maço de cheiro verde

Sal à gosto

20 ml de azeite de oliva

Modo de Preparo

Em uma panela refogue a cebola e o alho no azeite de oliva. Adicione o

arroz, a lentilha e o cheiro verde.

Adicione um pouco (100 ml) de caldo de legumes ou o caldo de cozimento

da lentilha e deixe reduzir. Depois, é só servir.

Tempo de Preparo = 20 minutos

Rendimento = 6 porções

Nível = fácil

3) Bolinho de Bacalhau

Ingredientes

300 gramas de bacalhau (sobra da ceia)

600 gramas de batata cozida e amassada

200 gramas de mandioca salsa cozida e amassada

2 colheres de sopa de farinha de trigo

3 ovos

2 colheres de sopa de cheiro verde

Caldo de 1 limão

1 colher de sobremesa de chimichurri

Sal à gosto

Óleo para fritar

Modo de Preparo

Em uma vasilha misture todos os ingredientes.

Em uma panela aqueça o óleo. Faça pequenas bolinhas com uma colher e

coloque no óleo para fritar. Quando estiver douradinho, escorra em

papel absorvente.

Pode ser feito na Air Fryer e com muita praticidade.

Tempo de Preparo = 50 minutos

Rendimento = 25 bolinhos

Nível = médio.