Como sair na frente numa entrevista de emprego

Pouca gente se preocupa com isso, mas pesquisar informações sobre a empresa ajuda muito no processo seletivo

No primeiro semestre de 2022, o desemprego no Brasil atingiu 12,48 milhões de pessoas, segundo dados da PNAD (Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios Contínua).

Com um cenário cada vez mais competitivo, é preciso estar bem preparado para se sobressair numa entrevista de emprego. Fazer uma pesquisa prévia sobre a empresa, sua história, serviços, entre outros é um grande diferencial que pouca gente leva em consideração.

“Quando entrevistamos candidatos, percebemos que muitos deles sequer pesquisaram informações básicas sobre a empresa contratante, o que, em nossa análise, é recebido como certo desinteresse pela vaga”, explica Gabriela Mative, Gerente da Divisão Middle (que trabalha cargos de média e alta gestão) da Luandre, consultoria de RH com 49 anos de atuação no mercado, que atende 200 das 500 maiores empresas do Brasil.

Segundo ela, a entrevista com o recrutador é a porta de entrada para a companhia e é nesse momento que o candidato tem de mostrar motivação. “Numa entrevista com grande número de candidatos, além do discurso sobre suas qualidades e experiências anteriores, o profissional precisa demonstrar interesse pela empresa e isso fica claro quando ele descreve como seus conhecimentos podem auxiliar a empresa. É sinal de pesquisa e preparo”, afirma Gabriela.

Abaixo, listamos cinco dicas para se preparar melhor para o momento:

Por onde começar

Assim que receber o contato para a entrevista reserve um tempo e pesquise sobre a empresa. Os dados mais relevantes podem ser buscados no site, redes sociais e até em reportagens da qual a empresa participou.

O que pesquisar

Os principais tópicos são: área de atuação, tempo de mercado que ela possui e seu momento atual. Com essas informações, o candidato está preparado para fazer perguntas relevantes, como plano de carreira e cultura da empresa. “Não costumamos solicitar que o candidato pesquise sobre o estabelecimento, então, caso ele chegue com essas informações, saberemos que está interessado e é proativo” diz Mative.

O que dizer em causa própria

Não basta saber o seu currículo, o diferencial é falar sobre si próprio e demonstrar como as suas habilidades podem colaborar com as ações da empresa.

A pergunta que não se esperava

Poucas pessoas estão preparadas para responder à pergunta: “por que você quer trabalhar nesta empresa?”. Gabriela sugere procurar no site a missão e os valores da companhia e entender de que forma seu pensamento está alinhado com eles.

Dress Code

Nessa hora o candidato deve buscar entender alguns pontos importantes: qual o DNA da empresa (mais tradicional ou descontraída) e com qual profissional será a entrevista (o dono ou um analista, por exemplo). Cada caso pede uma vestimenta e um comportamento diferente, pois quem está avaliando também terá percepções distintas.

