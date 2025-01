Como se preparar para o mercado de trabalho em 2025: Dicas essenciais com base no Fórum Econômico Mundial

O mercado de trabalho está em transformação, e o Fórum Econômico Mundial prevê que 23% dos empregos atuais passarão por mudanças significativas até 2027. É o que revela o Relatório Mundial sobre o futuro dos empregos. Para acompanhar essas mudanças e se destacar, é preciso agir agora.

De acordo com as previsões, profissões ligadas à sustentabilidade, inteligência artificial e análise de dados estão em alta. Além disso, habilidades como criatividade, pensamento analítico e flexibilidade serão indispensáveis. E para quem já está no mercado, a dica é buscar requalificação em áreas tecnológicas e fortalecer competências comportamentais. Invista em cursos como gestão de projetos, Excel avançado e inteligência artificial. Já para quem está entrando no mercado, investir em cursos voltados à economia verde, automação, programação em Python ou SQL pode ser um grande diferencial.

O documento do Fórum Econômico Mundial também alerta que ao mesmo tempo que o avanço da inteligência artificial cria novos empregos, ela também deve substituir outros. Por isso, adaptar-se para as oportunidades é a saída na briga por vagas de trabalho. E não se esqueça: tanto profissionais antigos quanto novos devem encarar o aprendizado contínuo como um hábito essencial para o sucesso.

Relatório do Fórum Econômico Mundial

O relatório “O Futuro dos Empregos 2025” detalha as tendências globais para o mercado de trabalho nos próximos anos. Ele aponta que cerca de 69 milhões de novos postos serão criados, enquanto outros 83 milhões serão extintos, resultando em uma redução líquida de 14 milhões de empregos.

Entre os setores de crescimento, destacam-se profissões relacionadas à sustentabilidade e tecnologia, como especialistas em proteção ambiental e analistas de big data. Além disso, o documento ressalta a importância de habilidades comportamentais e técnicas, como pensamento crítico e domínio de ferramentas digitais.

O relatório também aborda os desafios econômicos, como inflação e desaceleração econômica, que exigem uma rápida adaptação de empresas e trabalhadores. Ele finaliza destacando a necessidade de investimentos em requalificação e o papel das políticas públicas e privadas para preparar o mercado para essas mudanças.

A mensagem é clara: quem se preparar para o futuro terá mais chances de prosperar nesse novo cenário.

Saiba mais no documento original:

https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf

Reportagem, Kristine Otaviano

Agência Voz