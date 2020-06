Complexo viário receberá três mil mudas no entorno e marginais – Amparo

A região do São Dimas, Modelo e Jardim Europa contará com o plantio de 3 mil novas mudas que ladearão o complexo

Na manhã de terça-feira, 23/6, a equipe do Parque Ecológico, da Secretaria de Meio Ambiente retirou 1.500 mudas do viveiro PCJ, em Piracicaba. Elas já foram levadas para as estufas do Parque Ecológico, onde serão cuidadas até o início do plantio.

Em julho, a equipe estará novamente no local para receber mais 1.500 mudas. “O plantio ocorrerá nas margens do complexo viário e das marginais da ponte que interligará o Jardim Europa, São Dimas e Chácara São João. Será um trabalho que deixará a região ainda mais arborizada e contando com o equilíbrio ambiental”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Júlio Vido.

O complexo viário contará com duas pontes e ligará os loteamentos Europa e Jardim São Dimas; travessia sobre o Córrego Santa Maria ligando o loteamento Europa ao loteamento Chácaras São João e Jardim São Dimas.