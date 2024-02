Compromisso com a Qualidade da Água em Debate

Durante a 3ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Holambra, realizada em 19 de fevereiro, uma moção de repúdio foi apresentada pelos vereadores Félix e Fabiano Soares, com o apoio dos demais vereadores, em relação à qualidade da água distribuída pela concessionária Águas de Holambra, responsável pela gestão dos serviços de água e esgoto do município. A moção veio acompanhada de um abaixo-assinado dos moradores, evidenciando a preocupação e insatisfação da população local com a situação.

Em resposta à moção de repúdio, a concessionária Águas de Holambra emitiu uma nota oficial, na qual afirmou que ¨ Sobre o assunto citado durante a 3ª Sessão Ordinária da de Câmara Municipal de Holambra, realizada no dia 19.02.24, a concessionária Águas de Holambra informa que as ocorrências registradas em dezembro de 2023 foram pontuais, atendidas e solucionadas prontamente. A Águas de Holambra sempre esteve e está aberta ao diálogo com todos os vereadores e sociedade em geral. Inclusive, por solicitação da diretoria da concessionária – feita no dia 05.02.24, há uma reunião agendada para o dia 06.03.24 com os autores da Moção¨.

Diante desse cenário, a discussão em torno da qualidade da água em Holambra ganha relevância, destacando a importância do papel dos órgãos públicos e da concessionária na garantia de um serviço essencial de qualidade para a população. A expectativa agora está voltada para os resultados da reunião agendada e para as medidas que serão adotadas para atender às demandas e preocupações dos moradores.