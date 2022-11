COMUNICADO IMPORTANTE

PROGRAMAÇÃO DA REVIRADA CULTURAL DE HOJE É CANCELADA DEVIDO ÀS CHUVAS

Devido às fortes chuvas que caíram na tarde desta sexta-feira (11) em Jaguariúna, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura cancelou a programação de hoje da Revirada Cultural, que aconteceria no Parque dos Lagos.

O temporal danificou fortemente as estruturas e instalações do evento, impossibilitando a realização das atividades.