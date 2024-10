Comunicado importante: Alteração no local das celebrações de aniversário de Holambra

A Prefeitura de Holambra informa que as comemorações em homenagem aos 33 anos de emancipação político-administrativa do município, programadas para o próximo dia 27 de outubro, terão seu local de realização alterado devido à previsão de chuva.

As apresentações artísticas e o ato cívico que marcarão o início das festividades, anteriormente previstos para acontecer no Paço Municipal, serão agora realizados na Rua da Amizade, popularmente conhecida como Rua Coberta. A nova localização visa garantir o conforto e a segurança do público, permitindo que todos possam prestigiar os eventos sem a preocupação com as condições climáticas.

A administração municipal reforça o convite à população para participar das celebrações e espera contar com a presença de todos nesta data especial.