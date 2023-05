Concerto musical reuni grande público no auditório da ‘Escola Paulo Freire’

Seguindo o cronograma de audições especiais da Escola Municipal

de Música, aconteceu no sábado (13), mais um concerto da ‘Orquestra Sinfônica

Municipal de Cosmópolis’ e ‘Banda Escola do Villa-Musical’, apresentado no ‘Auditório 15 de Outubro’, sediado na Escola Educador Paulo Freire’.

O evento reuniu 120 pessoas no auditório, realçando as

presenças de mães na plateia, especialmente homenageadas pela data comemorativa, destacando as apresentações dos solistas Nahila Sahan, flauta transversal, e Kleberson Calanca, piano.

As apresentações musicais disponibilizaram aos convidados as

interpretações de temas populares, sucessos brasileiros e adaptações de clássicos

eruditos.

O concerto contempla as apresentações periódicas em recintos

livres, auditórios e eventos públicos, programadas pelas Secretarias Municipais

de Educação e Cultura.

As apresentações e concerto tem como objetivo aproximar a

população da Banda Municipal, Orquestra e Escola Villa-Musical, divulgando a cultura instrumental para diferentes públicos da cidade.