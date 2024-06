Concerto online com João Carlos Martins tem nova edição

Encontro terá participação da violinista Elisa Fukuda

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica realizam, em julho, mais um encontro da Temporada de Concertos 2024, por meio de uma transmissão online. O concerto acontece no dia 12 de julho, às 20h, e terá participação da violinista Elisa Fukuda e o maestro Wallas Penna regendo uma das obras.

O programa incluirá obras de Bach, Mozart e Mehmari e terá transmissão ao vivo pela plataforma YouTube nos canais do maestro e da Fundação Bachiana e na página da Revista Caras no Facebook. A Temporada de Concertos 2024 é apresentada pelo Ministério da Cultura e Fundação Bachiana.

SOLISTA CONVIDADO

Natural de São Paulo, Elisa Fukuda iniciou os estudos de violino aos quatro anos de idade. Já na Europa, graduou-se obtendo o diploma superior de Violino no Conservatório Superior de Música de Genebra (Suíça), na classe de Corrado Romano e, em seguida, obteve o primeiro prêmio de Virtuosidade “Com Distinção e Felicitações do Júri”. Apresentou-se nas mais importantes salas de concerto do Brasil e da Europa como solista e recitalista, destacando-se os solos com a Orchestre Philharmonique George Enesco de Bucareste, Orquestra de Câmara de Moscou e as principais orquestras do Brasil. Foi membro do Trio Dell’Arte (com o pianista Giuliano Montini e o violoncelista Peter Dauelsberg) com o qual fez turnê na Argentina, França, Espanha, Alemanha, Portugal e Açores.

MAESTRO

Dono de um talento ímpar, João Carlos Martins iniciou seus estudos de piano ainda aos 8 anos de idade. Aos 13 anos começou a consolidar sua carreira no Brasil e cinco anos mais tarde no exterior. Patrocinado por Eleanor Roosevelt, que era, naquele momento, a primeira-dama dos Estados Unidos, João fez sua estreia no Carnegie Hall, uma das salas de espetáculos mais famosas de Nova York. Na época, ele tinha 21 anos e, depois disso, todos os concertos que ele realizou no local tiveram lotação esgotada.

Porém, uma série de acontecimentos quase interrompeu sua carreira. O maestro teve que lidar com os efeitos de um acidente durante uma partida de futebol, um golpe dado em sua cabeça durante um assalto na Bulgária, e uma distonia focal, doença que altera o funcionamento dos músculos e compromete os movimentos. Com a progressão da enfermidade, João Carlos Martins sentia dificuldades para tocar piano, o que resultou, em 2002, que ele abandonasse os palcos como pianista.

Entretanto, não deixou a música de lado, indo estudar regência. Em 2006, criou a Fundação Bachiana com a missão de democratizar o acesso à música e fomentar o cenário da arte no Brasil e no mundo. Atualmente, é regente e diretor-artístico da Bachiana Filarmônica, orquestra conhecida internacionalmente. Recentemente, voltou a tocar piano usando as duas mãos com a ajuda de ‘luvas biônicas’, desenvolvidas e presenteadas pelo designer industrial Ubiratan Bizarro Costa.

ORQUESTRA

O primeiro concerto da Bachiana Filarmônica aconteceu em 2004, na Sala São Paulo, seguindo, logo depois, para salas de espetáculo renomadas do Brasil e do mundo, levando um repertório composto por obras de Brahms, Tchaikovsky, Beethoven, entre outros grandes nomes da música erudita. No desejo de atuar na evolução musical dos jovens, foi fundada a Orquestra Bachiana Jovem, em 2006. Após apresentações em diversas cidades, as duas orquestras — Bachiana Filarmônica e Bachiana Jovem — se tornaram uma só: a Bachiana Filarmônica, uma das mais importantes orquestras da iniciativa privada do país.

LINK PARA VÍDEOS

REPERTÓRIO

J.S.BACH – Concerto para Violino em Mi Maior

Regência: João Carlos Martins

Violino: Elisa Fukuda

* I. Allegro

* II. Adagio

* III. Allegro Assai

W.A.MOZART – Sinfonia n ° 14

Regência: Wallas Pena

* I. Allegro moderato

* II. Andante

* III. Minuetto

* IV. Allegro molto

A.MEHMARI – Portais Brasileiros n° 1

Regência: João Carlos Martins

* I. Preludio – Cantilena

* II. Frevo de Rua

* III. Valsa Brasileira – Sarabanda

* IV. Baião- Tocata

SERVIÇO

Concerto Online – Temporada de Concertos 2024

Data 12 de julho l Horário 20h

Onde assistir YouTube Maestro João Carlos Martins l Fundação Bachiana l Facebook Revista Caras

Acessibilidade: Libras (Língua Brasileira de Sinais) l AD e legendagem

Mais Informações fundacao@fundacaobachiana.org.br

A Temporada de Concertos 2024 é apresentada pelo Ministério da Cultura e Fundação Bachiana