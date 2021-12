‘Concertos EPTV’ realiza programação musical em Cosmópolis

Dando continuidade as comemorações do aniversário de 77 anos da cidade e também às festividades natalinas do Natal FelizCidade, o público de Cosmópolis poderá prestigiar presencialmente neste domingo (05) uma imperdível programação musical, apresentada por renomados instrumentistas atuantes no cenário da música de concerto nacional.

A série CONCERTOS EPTV oferece concertos gratuitos ao público com um repertório de primeira grandeza, em uma iniciativa fundamental para a difusão e democratização da música clássica.

O concerto terá parceria da Prefeitura Municipal de Cosmópolis e da Secretaria de Cultura para a realização de um lindo concerto no Auditório Paulo Freire a partir das 18h.

A atração é o trio León, Schaefer, Ring, que interpreta peças de câmara de Haydn, Mozart e Schubert. Formado pelo violinista Pablo de León (spalla da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo), o violista Horacio Schaefer (chefe do naipe das violas do Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) e o violoncelista Roberto Ring.

O trio comemora vinte anos de atividades em 2021, ultrapassando a marca de 800 concertos realizados no Brasil, além de Argentina e Chile.

SERVIÇO

CONCERTOS EPTV 2021

Quando: Domingo, 05 de dezembro às 18h

Local: Auditório Paulo Freire

Endereço: Rua 7 de Abril, 649 – Damiano

Ingressos gratuitos

Obs: Retirada de ingressos na bilheteria do teatro 2h antes do concerto

Informações: (19) 3812 3101

Protocolos COVID-19CON

Exigência de comprovação de esquema vacinal completo (duas doses ou dose única) ou pelo menos uma dose da vacina com apresentação de resultado negativo para teste de Covid-19 do tipo PCR realizado até 48h ou do tipo antígeno, realizado até 24h antes do ingresso no estabelecimento;

– Para os não elegíveis para vacinação e menores de 12 anos, devem apresentar resultado negativo de teste Covid-19 do tipo PCR realizado até 48h ou do tipo antígeno, realizado até 24h antes do ingresso no estabelecimento.