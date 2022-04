Concessionária alerta sobre número de veículos em rodovia de Engenheiro Coelho

Fiscalização e socorro mecânico estarão disponíveis em rodovias

Quatrocentos mil veículos são esperados pra passar pelas rodovias que integram a malha viária administrada pela concessionária Arteris/Intervias realiza operação especial em suas rodovias neste fim de semana prolongado para atender usuários que vão viajar no feriado de Páscoa, inclusive na rodovia que passa por Engenheiro Coelho.

Com efetivo completo de plantão, a concessionária vai disponibilizar equipes em pontos estratégicos das estradas e reforçar serviços operacionais de tráfego, socorro mecânico e resgate, que estão à disposição dos motoristas 24h por dia. O monitoramento das rodovias é realizado por câmeras instaladas ao longo do trecho e coordenado pela equipe do Centro de Controle Operacional (CCO), que trabalha em turnos para garantir a fiscalização também 24h por dia.

A previsão é que cerca de 400 mil veículos passem pelos 380,3 km administrados pela Arteris Intervias entre quinta-feira (14) e domingo (17). O maior fluxo deve ser registrado na rodovia Anhanguera (SP-330).

“Nossas equipes trabalham diariamente para garantir serviços e atendimento de excelência aos usuários. Nos feriados, reforçamos esse efetivo por conta do aumento de veículos nas rodovias. Queremos que os usuários cheguem bem e seguros ao seu destino e aproveitem esses dias para rever familiares e descansar”, completa o diretor superintendente da Arteris Intervias, Helvécio Tamm de Lima Filho.

O usuário pode obter informações e solicitar auxílio por meio dos telefones de emergência (call box), instalados em cada quilômetro da rodovia, ou pelo serviço de atendimento da concessionária, que funciona no 0800 707 1414.

Para acompanhar as condições de tráfego, em tempo real, em todo o trecho, basta acessar o Twitter @Arteris_IV.



Confira orientações para ter uma viagem mais segura:

– Realize um check-up completo no veículo antes de iniciar a viagem, verificando principalmente itens de segurança, tais como pneus, parte elétrica, triângulo e estado geral dos cintos de segurança, além do combustível

– Respeite os limites de velocidade da rodovia

– Todos os ocupantes do veículo devem usar cinto de segurança durante a viagem, inclusive passageiros do banco traseiro

– Crianças devem ser transportadas na cadeirinha ou assento específico, de acordo com a idade

– Respeite a sinalização de trânsito

– Mantenha distância de segurança em relação ao veículo que trafega a frente

– Não esqueça de manter os faróis acesos enquanto estiver na rodovia

– Em caso de chuva, o motorista deve redobrar a atenção e diminuir a velocidade. Se a chuva for muito forte, a orientação é procurar um posto de serviço e aguardar o temporal passar. Nunca pare na rodovia.