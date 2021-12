Conchal tem caminhão roubado com carga avaliada em 300 mil reais

Ação que envolveu Policia Militar Rodoviária e Policiais Militares de Conchal, aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6)

Uma ação da Policia Militar Rodoviária com a participação dos Policiais Militares de Conchal, resultou na prisão de quatro indivíduos e na recuperação de um caminhão com carga de material siderúrgico avaliada em aproximadamente R$ 300 mil reais.

A ocorrência deu início na madrugada desta segunda-feira (6), quando policiais rodoviários abordaram um veículo Hilux na SP/165, município de Araras, com três indivíduos em situação suspeita.

Ao serem indagados separadamente pelos policias, os três indivíduos apresentaram versões contraditórias, o que levantou as suspeitas contra os elementos. Após mais pesquisas, um dos elementos resolveu contar a verdade informando aos policiais de que estaria escoltando um caminhão e que, teria se perdido do mesmo em um trevo próximo ao local onde foram abordados.

O indivíduo contou à polícia de que viriam para o município de Conchal, onde o caminhão estava estacionado na Rua Jacinto Scaglione, no bairro Jardim Peres, aguardando pela sua chegada para seguir viagem.

Diante dos fatos, os policias rodoviários acionaram os policiais militares do município de Conchal, que foram até o local informado para averiguação. Quando chegaram, encontraram o caminhão e um indivíduo de 38 anos que informou aos policias que iria receber RS 3 reais para trazer o veículo até aquele local, onde outra pessoa iria seguir viagem conduzindo o caminhão até o município de Campinas.

Todos os quatro elementos foram apresentados no plantão da polícia civil no município de Araras, onde em depoimentos ficou constatado que, o veículo pertence a uma transportadora do estado de Minas Gerais e, um dos indiciados que estava na Hilux, é motorista da empresa e fazia parte do esquema.

Três indiciados apresentaram endereço residencial do município de Uberaba (MG) e um, de Bariri (SP).

Todos foram autuados em flagrante delito, ficando à disposição da justiça.

