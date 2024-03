Conclusão da Oficina de Recursos Humanos em Engenheiro Coelho!

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Assistência Social em parceria com o SENAC, concluiu, na terça-feira, 26/03, no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Rua Benedita Neves de Oliveira, 44, Jardim Eldorado, a Oficina “Básico em Recursos Humanos”.

A oficina integra as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferecidas pelos CRAS, com o objetivo de capacitar e empoderar o público beneficiário de programas sociais em questões de empregabilidade, geração de renda, inserção no mercado de trabalho, planejamento de carreira, qualificação e noções básicas das rotinas de recursos humanos.