Concurso da Cachaça: inscrições começam no dia 21 de fevereiro

Iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento busca agregar valor e dar visibilidade às cachaças produzidas no estado, maior produtor do país

Áudio: https://soundcloud.com/governosp/fique-por-dentro-agro-0902?si=0e293387da434ff399048a98aacc3e08&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, abre no dia 21 de fevereiro as inscrições para o 1º Concurso Estadual da Cachaça Paulista, o Cachaça SP, que vai escolher as melhores bebidas produzidas no estado.

São Paulo é o maior produtor de cachaça no Brasil: de acordo com levantamento feito pela pasta, são mais de 400 unidades que produzem a bebida em território paulista, o que representa 45% da produção nacional.

Para o coordenador das câmaras setoriais da Secretaria, José Carlos Faria Jr., o objetivo é conhecer ainda mais a variedade da produção de cachaças no estado e ajudar a divulgar os produtos. A iniciativa, uma demanda do próprio setor, também realiza um resgate cultural da bebida e agrega valor a ela, focando na sustentabilidade da cadeia.

“São Paulo é um estado que tem grande produção, é um grande consumidor e o maior exportador de cachaça. Nós temos aqui, no interior do estado principalmente, uma série de pequenos e médios produtores de cachaças de alambique que são premiados internacionalmente, que são cachaças de alta qualidade e atrai o interesse dos consumidores do Estado”, afirma.

A ação do governo paulista se soma a outras medidas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para valorizar e divulgar o setor. Entre elas está a criação da Câmara Setorial da Cachaça e o lançamento do livro Cachaça SP. A partir de estudos de novas variedades de cana-de-açúcar, os institutos de pesquisa ligados à secretaria também contribuem no fomento à cadeia de produção.

Para mais informações sobre a inscrição, fique atento às redes sociais da Secretaria de Agricultura e aos canais oficiais do Governo de SP.