Condomínio Aeronáutico no Interior de São Paulo inicia projeto para Vertiporto

Tendo em vista a evidência e expectativa do mercado de eVTOLs na aviação, o Condomínio Aeronáutico Santos Dumont, agregará Vertiporto às suas operações. O Condomínio Aeronáutico Santos Dumont, situado na região de Campinas/SP, está em fase de desenvolvimento do projeto de seu vertiporto.

O empreendimento, atualmente em construção, foi idealizado para atender aeronaves de asas fixas e rotativas, com hangares privativos. Tendo em vista que não se trata mais de ficção, mas sim de uma realidade, o condomínio se prepara para receber empresas desenvolvedoras e operadores comerciais neste novo modal, com o atendimento de aeronaves de pouso e decolagem vertical –

e VTOL.

Eventos como a feira Expo eVTOL e o 2º Fórum eVTOL, em São Paulo, a AGRISHOW, em Ribeirão Preto, e o HELIXP, no Helipark em Carapicuíba, reforçam a percepção do CEO da FC Empreendimentos Imobiliários, Sérgio Galhera. “Sempre temos os pés no presente, mas atentos à evolução das

tecnologias no setor aeronáutico e de mobilidade.

Não é uma tarefa simples a implementação de um vertiporto, uma vez que tudo ainda é muito novo. Estamos acompanhando a evolução das aeronaves e a necessidade de infraestrutura,

segurança e aeroportuária para o atendimento das operações, bem como umdos principais desafios, o carregamento de suas baterias de forma satisfatória enecessária para esta operação”, declara o empresário.

Diante de um mercado que tem uma expectativa de crescimento global de US$ 1,20 bilhão em 2023 para US$ 12,65 bilhões em 2030, o eVTOL atrai muita atenção em razão de seu potencial de transformar a mobilidade urbana, reduzindo o tempo das viagens e agregando à sustentabilidade ambiental.

“Incluir um vertiporto nas operações do Condomínio Aeronáutico Santos Dumont é uma necessidade, visando a demanda esperada para esta modalidade de aeronave, que inclui executivos de negócios, serviços de emergência médica, empresas de transporte e logística, e pilotos privados. Diante desse cenário, é imprescindível que estejamos preparados para atender a esse mercado que saiu

da ficção e hoje é uma realidade”, destaca Sérgio Galhera.

O empreendimento que irá operar 24h, possui 780.000m², pista de pouso asfaltada com 1.200m x 30m com VFR noturno, e 2 taxiways auxiliares, dispõe de 280 lotes de uso misto, ou seja, comercial ou particular, está preparado para esta e outras expansões. “O nosso empreendimento foi criado para atender à demanda da aviação geral na região de maior número de pilotos proprietários do

país. O conceito é oferecer um ambiente seguro tanto em relação à navegabilidade com operações 24h VFR, quanto à segurança patrimonial, oferecendo serviços, combustíveis e taxas condominiais com custos competitivos”, afirma Sérgio Galhera.

A implantação de um vertiporto no Condomínio Aeronáutico Santos Dumont,destaca a visão de vanguarda da empresa em fazer a diferença e entregarvalor aos clientes.

Sobre o Condomínio Aeronáutico Santos Dumont

O Condomínio Aeronáutico Santos Dumont, em fase de construção, foi idealizado pela FCK Empreendimentos imobiliários, está localizado na cidade de Elias Fausto, região de Campinas, interior de São Paulo. O empreendimento possui uma área de 780.000 m², topografia livre de obstáculos, dispõe de 280 lotes de uso misto, para uso comercial ou particular, os lotes possuem duas frentes, uma com acesso à taxiway e outra para a via de veículos.

O Condomínio oferece segurança patrimonial, perímetro murado, portaria 24h com controle de acesso, pista de pouso e decolagem com 1.200 metros de comprimento por 30 metros de largura, VFR noturno, 2 taxiways auxiliares paralelas à pista, combustíveis AVGAS e JET-A1, serviços, área de eventos,

entre outras comodidades para quem busca otimizar com segurança às suas operações com a liberdade de poder operar 24h.

Saiba mais em www.sndd.com.br.