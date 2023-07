Conferência Municipal de Assistência Social debateu e aprovou 33 propostas

Realizada no dia 28 de junho, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social promovida pela Secretaria Municipal de Promoção Social e pelo CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) resultou no debate e aprovação de 33 propostas, sendo 18 para a esfera municipal, oito para a esfera estadual e sete para a esfera Federal. Três moções também foram aprovadas.

O prefeito Toninho Bellini e a Secretária de Promoção Social Regina Ramil participaram do evento que reuniu 114 representantes de diversos setores da sociedade civil e do Poder Público para avaliar a Política Nacional de Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) no âmbito Municipal, Estadual e Federal. Essas sugestões foram elencadas nas quatro pré-conferências realizadas entre os dias 18 de maio e 14 de junho em diferentes bairros e que juntas contaram com a participação de 173 pessoas. “O resultado foi muito positivo. Contamos com uma ampla participação em todos os encontros e é essa discussão conjunta que resultará em melhorias nas políticas públicas de Assistência Social”, avaliou Juliane Marisa Franco Gerolin, presidente do CMAS.

Durante a conferência também foram eleitos os delegados que irão representar o município no encontro Estatual. Pela Sociedade Civil foram as titulares Ângela Maria Matiolli (S.O.S.) e Juliane Marisa Franco Gerolin (Vida Mais) e a Suplente Rubia Claudino Justo (Educandário Nossa Senhora Aparecida). Já pelo Poder Público foram eleitas as titulares Silvia Helena da Rocha Carvalho (CREAS) e Raquel Fracarolli (Secretaria de Negócios Jurídicos) e a suplente Beatriz Brandão (Secretaria de Promoção Social).