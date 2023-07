Conferência Municipal de Assistência Social será realizada neste sábado, 08 de julho

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Pedreira, estará promovendo neste sábado, 08 de julho, a X Conferência de Assistência Social, das 8h às 12h30, nas dependências da sede do Núcleo da Terceira Idade, localizada na Rua João Luiz Alvarenga, nº 51, Vale Verde, com o tema: “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

“O momento é de realização de conferências, uma grande oportunidade para avaliar a Política de Assistência Social no Município de Pedreira, momento de classificar os desafios, assegurar os avanços consolidados, fortalecer a intersetorialidade entre as políticas públicas e Sociedade Civil”, destaca o Secretário Municipal Rodolfo Firmino de Souza Rossetti.

Nas conferências municipais, acontece a reunião da Prefeitura Municipal com a sociedade civil organizada para discussão e decisão sobre políticas públicas municipais. “A reunião de diversos segmentos possibilita o estabelecimento de metas e prioridades e o intercâmbio de experiências entre o poder público e os cidadãos”, ressalta o Prefeito Fábio Polidoro.

Durante a X Conferência Municipal de Assistência Social serão apresentados 5 (cinco) eixos para discussão dos participantes, que formularão propostas de ações, votação para aprovação ou rejeição, além de eleição de delegados para representar Pedreira na Conferência Estadual.

GLAUCO MAZZETTO

DICOM – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA-SP