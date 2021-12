Conferência Municipal de Saúde de Mogi Guaçu acontece nesta quarta-feira, 1º de dezembro

O tema central do encontro será o “Impacto da Pandemia da Covid-19 na organização da Rede de Atenção à Saúde de Mogi Guaçu”

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde promovem na quarta-feira, 1º de dezembro, a 8ª Conferência Municipal de Saúde, das 8h às 16h, no Centro Cultural, com sede na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. A população poderá participar como visitante, uma vez que o prazo de inscrição para participação terminou no domingo, dia 28.

O tema central do encontro será o “Impacto da Pandemia da Covid-19 na organização da Rede de Atenção à Saúde de Mogi Guaçu”. No decorrer de novembro, encontros preparatórios foram feitos, tendo como objetivo garantir uma ampla participação popular nas discussões que nortearão os rumos do Sistema Único de Saúde (SUS) do município.

Os primeiros encontros com a participação popular foram realizados na UBS Guaçu Mirim, USF Santa Cecília/Canaã e no Distrito de Martinho Prado Júnior. Depois, a discussão ocorreu com os moradores das Chácaras Alvorada, na USF do bairro.

“Nestes encontros já discutimos ideias, propostas e projetos para o desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas de saúde de Mogi Guaçu”, comentou o secretário de Saúde, Gildo Martinho de Araújo.