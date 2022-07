Confira a classificação do 22° Campeonato Municipal de Futsal Masculino e do Regional de Futsal Feminino

O 22º Campeonato Municipal de Futsal Masculino e o Campeonato Regional de Futsal Feminino seguem movimentando a cidade com grandes confrontos e rodada a rodada as finais vão se desenhando.

No Grupo A, o Nacional lidera com 19 pontos, seguido pelo Lentus Futsal com 16. Já no Grupo B, o Furacão Baiano segue isolado com 21 pontos, seguido pelo Bang Bang e o Sem Compromisso, ambos com 15 pontos. No Regional Feminino, A. D. Aliança e Santo Anônio de Posse dividem a liderança com 15 pontos.

As partidas acontecem no Ginásio de Esportes, de terça a quinta-feira, das 19h às 22h30. Não deixe de prestigiar.