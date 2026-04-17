CONFIRA O QUE ABRE E FECHA EM JAGUARIÚNA NO PONTO FACULTATIVO E FERIADO DE TIRADENTES

Em função do Ponto Facultativo da próxima segunda-feira, dia 20, e do Feriado de Tiradentes, terça, dia 21, confira como serão os atendimentos dos serviços essenciais da Prefeitura de Jaguariúna, que funcionarão em esquema de plantão. Os setores públicos retomam o atendimento em sua normalidade na quarta-feira, dia 22, às 8h.

DEFESA CIVIL

Atendimento 24h, com chamadas pelos telefones 199 e (19) 3867-1339.

CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA (COI)

Funcionará 24h pelo telefone 153.

GUARDA MUNICIPAL

Plantão 24h pelos telefones 153, (19) 3837-3936 e (19) 9 1000-2303.

SERVIÇO DE COLETA SELETIVA

A coleta seletiva não será realizada somente na segunda-feira, dia 20.

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Atendimento normal conforme calendário de cada bairro.

CATA BAGULHOS, ENTUILHO E GALHOS

O serviço será realizado normalmente na segunda e terça-feira, dias 20 e 21.

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

A equipe de manutenção de rede de água e esgoto permanecerá de plantão 24h. Chamadas pelo telefone (19) 97124-1069.

PAT

O atendimento estará suspenso durante o período de recesso, voltando ao normal na quarta-feira, dia 22.

UNIDADES DE SAÚDE

As UBSs estarão fechadas na segunda e terça-feira, 20 e 21 de abril, e voltam ao funcionamento normal na quarta-feira, dia 22. Já a UPA, o serviço de ambulância e o Hospital Municipal Walter Ferrari (maternidade, internações e cirurgias de urgência) seguem funcionando normalmente 24h por dia. O Centro de Especialidades Médicas abre no sábado, dia 18 de abril, apenas para atendimento de pacientes agendados, e fica fechado na segunda e terça-feira, 20 e 21, retornando ao funcionamento normal na quarta-feira, dia 22.

PROCON

O atendimento estará suspenso no recesso, voltando ao normal no dia 22. Durante esse período a população poderá enviar suas demandas pelo www.procon.sp.gov.br ou pelo e-mail: procon@jaguariuna.sp.gov.br.

FEART (Feira de Arte e Artesanato de Jaguariúna)

Será realizada no sábado, dia 18, domingo, dia 19, e terça-feira (feriado, dia 21), das 9h às 15h.