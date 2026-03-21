Saúde na Escola: Prefeitura inicia mutirão de tratamento dentário para estudantes de creches e escolas

A Prefeitura Municipal iniciou, nesta sexta-feira (20), o “Dia B da Saúde Bucal”. O trabalho conjunto entre as secretarias de Saúde e Educação começou pelas unidades EMEI Regina Lala Coimbra (Ressaca), Creche Isaltina Corrêa de Brito Momesso (Rincão) e EMEIEF Letícia Paganote Torezan, levando atendimento técnico e preventivo para os alunos nos períodos da manhã e tarde.

O diferencial deste trabalho é a aplicação da técnica ART (Tratamento Restaurador Atraumático). O objetivo é realizar uma abordagem minimamente invasiva para o controle da cárie, removendo apenas o tecido infectado com instrumentos manuais e restaurando o dente com materiais adesivos (ionômero de vidro). Essa técnica preserva ao máximo a estrutura dental saudável e devolve a função ao dente de forma indolor, sem a necessidade do tradicional “motorzinho”, o que evita o trauma nas crianças.

Para a Secretária de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, o foco é o atendimento direto na primeira infância. “O ‘Dia B’ é uma ferramenta de trabalho prática. Nosso objetivo é ensinar a criança a cuidar do próprio sorriso e intervir de forma técnica, criando uma cultura de saúde que ela levará para toda a vida”, afirmou a secretária.

A Secretária de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, destacou que a escola é o lugar onde esses hábitos se tornam rotina. “Receber a equipe da Saúde nas nossas unidades mostra como o trabalho flui quando as áreas se unem pelo bem-estar dos alunos. Educação e saúde caminham juntas para garantir o desenvolvimento das nossas crianças, tratando o cuidado como algo natural”, pontuou Maracy.

Neste primeiro dia de trabalho, foram atendidos 42 alunos na EMEI Regina Lala, 19 na Creche Isaltina e 6 na EMEIEF Letícia Paganote Torezan. Este lançamento marca o começo de um cronograma que percorrerá as escolas municipais até o mês de maio, garantindo que o cuidado especializado chegue a todos os estudantes.