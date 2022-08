Confraria da Dança faz exibição gratuita de Carta para não mandar ou Cantiga interrompida em Campinas

Espetáculo recriado para o formato digital terá duas exibições no dia 24 de agosto no Espaço Cultural Maria Monteiro, em Campinas, com a presença dos artistas e bate-papo com o público após a exibição

Figura 1 – Carta para não mandar ou Cantiga interrompida.

A Confraria da Dança, de Campinas, com mais de 25 anos de atividades relacionadas à pesquisa, criação e produção artística, lança o videodança do solo Carta para não mandar ou Cantiga interrompida e faz duas exibições da obra em formato digital, seguido de bate-papo com os artistas, no dia 24 de agosto, uma às 14h e outra às 19h30, no Espaço Cultural Maria Monteiro, em Campinas (R. Dom Gilberto Pereira Lopes, s/n). O solo também estará disponível no seu canal no Youtube no dia 20 de agosto, sábado, às 20h.

Carta para não mandar ou Cantiga interrompida parte das lembranças de Diane Ichimaru, um dos fundadores da Contraria, nos anos de convivência com sua avó, que foi tomada em seus derradeiros anos de vida pela demência e a doença de Parkinson. A sensação de não se sentir inteira, de enxergar o pensamento como um labirinto e entender como isso reverbera no corpo foram alguns dos disparadores desta criação, um solo em que Diane traz para a cena essa fusão de pensamentos que se tornam palavras e de palavras que se tornam movimentos.

Durante a criação da obra, o foco foi se ampliando e Diane derivou a perspectiva da doença degenerativa da avó para a transitoriedade da vida e para as tensões impostas para a figura feminina pela sociedade patriarcal.

“Essa obra aborda a incompletude, pois nunca acabamos de fato as coisas e temos uma falta de domínio sobre o começo, meio e fim a vida inteira”, diz a artista. Para criar a versão em vídeo, os artistas ficaram atentos aos movimentos de câmera, aproximações, recortes e mudanças de ângulos em substituição ao que era antes o olhar de cada espectador no espetáculo presencial.

Este projeto levanta a relevância da produção da dança no corpo amadurecido em cena. Prestes a completar 57 anos de idade, Diane se alinha com aqueles poucos profissionais de sua geração que persistem no papel de protagonistas de suas obras e se mantém em dedicação total ao ato de encenar. Persegue o movimento pleno de expressividade abrindo horizontes ao modular vigor e sutileza, escavando um dançar singular da história acumulada no corpo.

Segundo os fundadores da Confraria da Dança, Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues, a obra Carta para não mandar ou Cantiga interrompida adaptada para o formato de vídeo é um trabalho de 2004 que exerce uma relação forte com a língua portuguesa. Soma-se também o fazer autoral de Diane, que considera uma diversidade de referências acumuladas em sua vivência artística, sem se submeter a limites de técnicas e métodos convencionados.

Sobre a Confraria da Dança

Fundada em 1996 por Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues, a Confraria da Dança está sediada na cidade de Campinas/SP, tendo completado 25 anos de atividades relacionadas à pesquisa, criação e produção artística. Honrando o termo “confraria” – conjunto de pessoas que se associam tendo em vista interesses e objetivos comuns – realiza parcerias com artistas das áreas da dança, teatro, música e artes plásticas.

Sua atuação artística ocorre, prioritariamente, fora da capital, seus projetos contemplam ações na própria cidade/sede e em outras cidades de pequeno e médio porte do interior do Estado de São Paulo, difundindo a dança através de atividades de formação e fruição artística, traçando um crescimento radial em seu campo de ação junto à comunidade, promovendo acessibilidade comunicacional e atingindo público leigo de todas as idades, estudantes de arte em processo de formação e artistas profissionais. A Confraria da Dança acumula em seu percurso premiações da APCA, da FUNARTE/ MINC, Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, Cultura Inglesa, Sesi SP, Itaú Cultural/Rumos Dança.

Ficha Técnica

Direção, dramaturgia, interpretação e figurino | Diane Ichimaru Trilha musical, composições originais, arranjo e execução ao piano | Rafael dos Santos “Mormorio” (Antonio Carlos Gomes) e “Gnossienne n°3” (Erik Satie) | execução ao piano por Rafael dos Santos Desenho de iluminação, operação de luz e som | Marcelo Rodrigues Filmagem | ASA100 Produções Câmeras | Albert Moreira e Celso Saraiva Jr. Som direto | Guga Lourenço Edição | Albert Moreira Projeto gráfico | Lucas Ichimaru Assessoria de imprensa | Márcia Marques – Canal Aberto Produção e coordenação geral | Confraria da Dança

SERVIÇO

Carta para não mandar ou Cantiga interrompida

● Dia 20 de agosto, sábado, 20h

Lançamento do vídeo no canal do Youtube da Confraria da Dança

· Dia 24 de agosto, quarta-feira, às 14h e às 19h30 – Grátis

Exibição do vídeo no Espaço Cultural Maria Monteiro, em Campinas

seguido por conversa dos artistas com o público presente

R. Dom Gilberto Pereira Lopes, s/n – Conj. Hab. Padre Anchieta, Campinas – SP