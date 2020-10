Conheça os perfis dos candidatos a prefeito de Holambra

ELEIÇÕES 2020: Foram lançadas três candidaturas, Cido Urso (Podemos), Fernando Capato (PSD) e Zé Fermino (Republicanos)

Por: Alessandra de Souza

No próximo mês de novembro, mais de 33 milhões de eleitores do Estado de São Paulo, devem comparecer as urnas para escolherem prefeitos e vereadores. Neste ano, a cidade de Holambra possui 11.751 eleitores aptos a votar, 88.44% deles já possuem o cadastro da biometria. No período das eleições, vale a pena ressaltar, a importância de conhecer os perfis dos candidatos, para um voto consciente. Em Holambra, foram lançadas três candidaturas a prefeito, todos os candidatos são conhecidos da população holambrense. Nessa matéria, o eleitor poderá conhecer um pouco mais sobre os candidatos a cadeira de prefeito da cidade.

Cido Urso (Podemos-19)

Aparecido Lopes da Silva Lima (Cido Urso), 45 anos, natural de Assis Chateaubriand, um município no Paraná, é formado em Ciência da Computação e no momento está cursando a faculdade de Gestão Pública na UNINTER, atualmente é vereador na cidade. Mudou-se para Holambra, em 1977, com 3 anos de idade. Cido possui três mandatos consecutivos como vereador, nos anos de 2008, 2012 e 2016, somando 12 anos de experiência na vida política. Esse ano, está concorrendo ao cargo de prefeito, juntamente com o seu vice Rivaldo Mala, de 46 anos. O Podemos faz parte da coligação “Avante Holambra, juntos podemos mais”, composta pelos partidos AVANTE e PODEMOS.

Fernando Capato (PSD-55)

Fernando Henrique Capato, 33 anos, nascido na cidade de Cosmópolis, é empresário e atualmente ocupa o cargo de vice-prefeito de Holambra. Foi eleito no ano de 2016, como vice do atual prefeito Dr. Fernando Fiori, que não tentará reeleição este ano. Fernando Capato tem contato com a vida política, desde os 5 anos, quando seu pai Celso Capato, foi eleito prefeito da cidade. Pela primeira vez, Fernando concorre ao cargo de prefeito, juntamente com o seu vice, o empresário Miguel Esperança (PSDB), de 58 anos. O PSD faz parte da coligação “Holambra: legado, futuro e esperança”, composta pelos partidos PSDB, PTB, MDB, PSD.

Zé Fermino (Republicanos-10)

José Benedito de Souza, 75 anos, nascido em Mogi Mirim, em 1951 mudou-se para Holambra, que na época era chamada de Fazenda Ribeirão, é aposentado, exceto como servidor público. Já conhecido pela população holambrense, Zé Fermino possui 16 anos de vida pública, dois mandatos como vice-prefeito e dois como vereador. Ele tenta pela primeira vez, o cargo de prefeito nas eleições deste ano, ao seu lado o empresário paulistano Seu Pedro, de 53 anos, concorre como vice-prefeito. O partido Republicanos, não faz parte de nenhuma coligação.