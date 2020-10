Conheça os três candidatos a prefeito de Santo Antônio de Posse nas eleições desse ano

Foram lançadas três candidaturas ao cargo do Executivo, Hiroshi Japonês da Serraria, João Leandro Lolli e Ricardo Cortez

Por: Alessandra de Souza

No próximo mês de novembro, irá ocorrer as eleições municipais, e em Santo Antônio de Posse, os partidos já lançaram seus candidatos. Neste ano, a cidade possui 16.831 eleitores aptos a votar e 17.54% deles ainda não cadastraram sua biometria. Os eleitores devem comparecer às urnas, nos dias 15 de novembro (primeiro turno) e 29 de novembro (segundo turno), serão eleitos prefeitos e vereadores. Nessa matéria, o eleitor poderá conhecer um pouco mais, sobre os perfis dos candidatos ao cargo do Executivo da Posse.

Hiroshi Japonês da Serraria (Solidariedade-77)

Hiroshi Onoda, 61 anos, natural de Uraí, município paranaense, é empresário no ramo de madeiras, atualmente ocupa o cargo de vereador na cidade. Foi o terceiro vereador mais votado do município, nas eleições de 2016. Hiroshi está há quatro anos na vida pública, e disputa pela primeira vez o cargo de prefeito da Posse. Concorre como vice-prefeita, a Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, Silvana da Fisioterapia, de 57 anos. O Solidariedade não faz parte de nenhuma coligação.

João Leandro Lolli (DEM-25)

João Leandro Lolli, 59 anos, natural de Santo Antônio de Posse, é empresário do ramo imobiliário. João se candidatou para o cargo de prefeito nos anos de 2012 e 2016, porém não foi eleito. Neste ano, ele tenta o cargo novamente. Ao seu lado, concorrendo como vice, está Ana Brandão, de 52 anos. Foi a única mulher eleita como vereadora nas eleições de 2016, também é atuante na área da saúde. O DEM faz parte da coligação “Chegou a vez da Posse”, composta pelos partidos PV, PTC, PODEMOS, DEM.

Ricardo Cortez (MDB-15)

José Ricardo Cortez, 48 anos, nascido em Itajubá, município de Minas Gerais, é empresário e formado em Direito, pela Faculdade Santa Lúcia. Mudou-se para a Posse, quando tinha apenas 8 anos de idade. Ricardo é ex-chefe de gabinete e ex-presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse, foi eleito vereador no ano de 2008, pelo PTB. Nas eleições desse ano, concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito da Posse, o escolhido como vice, é o corretor de imóveis, Cristiano Vicençotti (PSDB), de 47 anos. O MDB faz parte da coligação “Unidos pela Posse”, composta pelos partidos PSDB, PSD, PDT, PTB, MDB.