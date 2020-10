Conheça um pouco mais sobre os riscos do consumo exagerado

Dia 15 de outubro, é celebrado o Dia do Consumo Consciente. A data, criada em 2009 pelo Ministério do Meio Ambiente, tem como principal objetivo alertar a sociedade sobre os riscos da produção e do consumo exagerados. Dentre os problemas causados por padrões de produção excessivos podem-se destacar os sociais, econômicos, ambientais e até mesmo políticos.

Mas você sabe, de fato, o que é o consumo consciente ou sustentável? Tal prática envolve o exercício de escolher produtos na hora da aquisição que: utilizem a menor quantidade de recursos naturais em sua confecção, sejam reciclados ou reaproveitados descomplicadamente e garantam condições de trabalho dignas para todos os envolvidos no processo de produção. Em outras palavras, é comprar de maneira consciente e responsável, tendo a compreensão de que suas escolhas têm consequências ambientais e sociais.

Para te ajudar neste processo separamos 7 dicas para um consumo de maneira mais consciente e sustentável. Confira:

1 – Sempre planeje suas compras. Nunca adquira um produto no calor da emoção ou por impulso.

2 – Sempre recicle e reaproveite. Para quê comprar mais se você pode reutilizar?

3 – Evite sacolas plásticas e outras embalagens que podem prejudicar o meio ambiente.

4 – Dê o destino correto para o lixo. Separe os resíduos orgânicos dos recicláveis.

5 – Em suas compras, priorize marcas e empresas locais.

6 – Busque informações sobre a origem e procedência do produto. Onde foi produzido? Por quem? Em que condições?

7 – Economize água e energia! Sempre prefira opções energéticas mais sustentáveis, como a eólica, solar, além do etanol na hora de abastecer o carro.