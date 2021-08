Conhecidos os oito classificados do torneio de futebol virtual da Sejel

Teve início no sábado (31), a primeira edição do Campeonato Municipal de Futebol Virtual de Mogi Mirim. O torneio, organizado pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) foi promovido no Centro Cultural Lauro Monteiro de Carvalho e Silva.

O console escolhido foi o PS4 e o Fifa 2021 foi o game que movimentou a galera. No primeiro dia de evento, aconteceram os jogos da primeira fase eliminatória e das oitavas de final. As partidas são em mata-mata simples, em que o perdedor é eliminado e o vencedor avança à fase seguinte.

Após os duelos iniciais, os classificados para as oitavas de final se enfrentaram nas duas mesas disponibilizadas pela organização. Renan Bastos venceu Ruan Costa por 6 a 2 e terá pela frente Gabriel Machado nas quartas de final. Depois, Luan Fértil fez 2 a 1 em Thierry Santos e Lucas Frassi ganhou por 4 a 1 de Marcial Júnior. Eles também se encontram na próxima fase.

Victor de Campos, que ganhou de 2 a 1 de Guilherme Lemoigne, enfrentará Caio Prado, que fez 4 a 2 sobre Vinicius Trombini. No último giro de partidas, vitória de Matheus Saccini por 2 a 1 sobre Rafael Gomes. Agora, ele duelará com Pedro Oliveira, que bateu Otávio Moreira por 4 a 3.

Os classificados para as quartas de final voltam ao Centro Cultural no sábado (7), quando também acontecem as semifinais e a grande decisão. Após a final, os finalistas serão premiados com troféus e os quatro melhores colocados receberão medalhas.