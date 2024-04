Conscientização: container para o descarte de materiais recicláveis é de entrega voluntária assistida

Com o objetivo de levar educação e cultura ambiental para a população, está instalado no estacionamento do Centro Cultural de Mogi Guaçu, localizado na Avenida dos Trabalhadores, o Leva (Local de Entrega Voluntária Assistida). O local funciona desde junho do ano passado e tem enfrentado um problema: a falta de conscientização da população.

O container conta com uma equipe de educadores ambientais da Cooperativa Cooper 3Rs e cestos para o descarte de materiais recicláveis, que pode ser realizado de segunda a sábado, das 8h às 16h. Portanto, sem atividade aos domingos e feriados e é justamente nesses dias que os moradores não têm contribuído com o projeto, pois levam o material até o local e deixam na frente do container, o que não é permitido.

No local é realizado um trabalho orientativo junto à população. Por isso, a entrega voluntária é assistida. Os educadores ambientais da Cooper 3Rs conversam com a população e explicam sobre a forma correta de descarte dos materiais recicláveis, sobre a importância do ato e o que pode ser reciclado. Para o descarte, estão disponíveis no local cestos de vidro, metal, papel, plástico, alumínio e eletrônicos.

O Leva está instalado no estacionamento do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, no nº 2.651, no Jardim Camargo.