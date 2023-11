Conscientização e Abordagem Adequada para Pessoas em Situação de Rua

Para compreender melhor a situação de rua, é fundamental primeiro compreender que entre os principais fatores que podem levar as pessoas a viver nas ruas estão a ausência de vínculos familiares, a perda de entes queridos, o desemprego, a violência, a perda da autoestima, o alcoolismo, o uso de drogas e doenças mentais. Por esse motivo, existe um protocolo adequado para abordar essas pessoas por parte dos profissionais de assistência social.

No início da noite de 31 de outubro, a prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio das secretarias de Segurança Pública e Assistência Social, realizou uma ação conjunta de conscientização, cadastramento e orientação de pessoas em situação de rua, localizadas no barracão da feira. A assistente social Solange, acompanhada pela Guarda Municipal, realizou uma abordagem seguindo o protocolo estabelecido com as pessoas nessa situação, oferecendo a ajuda necessária para que retornassem às suas cidades de origem e reencontrassem seus familiares. Durante esse cadastro, nos deparamos com uma pessoa nessa situação que não estava cadastrada.

Com o intuito de conscientizar a população, é importante ressaltar que dar esmolas não é um ato de caridade. Sua esmola alimenta uma falsa esperança. O ato de dar esmolas sustenta os vícios lícitos e ilícitos que prejudicam o desenvolvimento humano da pessoa em situação de rua, tornando mais difícil a construção de projetos de vida que possam alterar a situação de indignidade e reintegrar o indivíduo na sociedade.

O poder público está fazendo a sua parte, mas precisamos da ajuda de todos, pois respeitar o próximo é também uma forma de respeitar a si mesmo. NÃO DE ESMOLAS!