Conselho aprova verba para Parque Infantil Inclusivo para Engenheiro Coelho

O prefeito de Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, participou na manhã desta terça-feira (12), da reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC. A reunião foi realizada em Artur Nogueira e teve a presença de prefeitos e representantes das 20 cidades que formam o grupo.

Durante a reunião, foram deliberados temas de interesse de diversos municípios do grupo. Dentre os itens da pauta da reunião, houve a deliberação e a aprovação de uma verba de R$ 90 mil para Engenheiro Coelho, destinada para a instalação de ‘Parque infantil Inclusivo’.

Segundo o prefeito, “Esse valor será investido na construção de um Parque Infantil Inclusivo, que terá a disposição brinquedos adaptados para as crianças que se utilizam de cadeira de rodas entre outras limitações. Estamos muito felizes em poder receber essa verba e poder dar início a construção desse local que vai atender as crianças com necessidades especiais da nossa cidade”.

A reunião do Conselho é organizada pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) que tem como diretor-executivo, Benjamim Bill, e foi conduzida pelo presidente do Conselho da RMC, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

O CONSELHO



O Conselho de Desenvolvimento da RMC é um órgão deliberativo, que trata de reivindicações e projetos conjuntos dos municípios, além de convênios e da utilização de recursos do Fundocamp.

Entre as funções do Fundocamp, está financiar e investir em programas e projetos de interesse da RMC e contribuir com recursos técnicos e financeiros para a melhoria dos serviços públicos municipais, para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento socioeconômico da região.